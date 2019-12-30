В Петербурге назвали число наркоманов и гомосексуалистов

Чтобы определить, сколько человек находятся в данных группах, петербургские чиновники использовали методики ВОЗ и российского Минздрава.

Комитет по здравоохранению Петербурга назвал количество наркоманов и гомосексуалистов, проживающих в городе. Данные озвучили в рамках доклада по профилактике ВИЧ. Указанные группы людей находятся в зоне повышенного риска. Об этом сообщила Фонтанка.

Чтобы определить, сколько человек находятся в данной зоне, петербургские чиновники использовали методики ВОЗ и российского Минздрава. Однополую любовь практикуют в среднем 0,18% мужчин от всей численности населения региона, а наркотики принимают 0,64% от того же количества людей.

Таким образом в Петербурге проживают 25 тысяч наркоманов и 10,5 тысяч гомосексуалистов.

В Петербурге снизилось число новых случаев ВИЧ-инфицирования.

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