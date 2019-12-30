  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге назвали число наркоманов и гомосексуалистов
Сегодня, 15:53
267
nastya960

В Петербурге назвали число наркоманов и гомосексуалистов

0 0

Чтобы определить, сколько человек находятся в данных группах, петербургские чиновники использовали методики ВОЗ и российского Минздрава.

Комитет по здравоохранению Петербурга назвал количество наркоманов и гомосексуалистов, проживающих в городе. Данные озвучили в рамках доклада по профилактике ВИЧ. Указанные группы людей находятся в зоне повышенного риска. Об этом сообщила Фонтанка.

Чтобы определить, сколько человек находятся в данной зоне, петербургские чиновники использовали методики ВОЗ и российского Минздрава. Однополую любовь практикуют в среднем 0,18% мужчин от всей численности населения региона, а наркотики принимают 0,64% от того же количества людей.

Таким образом в Петербурге проживают 25 тысяч наркоманов и 10,5 тысяч гомосексуалистов.

В Петербурге снизилось число новых случаев ВИЧ-инфицирования.

Фото: pixabay 

Теги: гомосексуализм, наркомания
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии