РИА Новости: украинский солдат рассказал о наркомании в ВСУ

По его словам, командиры закрывали на это глаза.

Пленный украинский солдат Петр Панайотов рассказал о наркомании в Вооруженных силах Украины. Об этом он заявил в интервью "РИА Новости".

По его словам, он отправился в армию, чтобы избежать тюремного срок за хищение и продажу асфальта, от которой он покупал наркотики. Он отметил, что на курсе молодого бойца не было никакой подготовки, а любые вопросы можно было решить с помощью взятки в виде бутылки алкоголя.

Также Панайотов рассказал, что на позициях под Мариуполем он и его сослуживцы продолжали употреблять наркотики, а командиры закрывали на это глаза.

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Видео: Telegram / РИА Новости