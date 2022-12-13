Подозреваемый передавал своему знакомому из ВСУ данные о местоположении военных.

В Херсонской области задержали наводчика украинских войск. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В опубликованном сообщении отмечается, что подозреваемый передавал своему знакомому из ВСУ данные о местоположении военных. По указанным районам как минимум пять раз проводились обстрелы. Под обстрел попали социальные объекты.

Задержанным оказался местный таксист. Мужчина подтвердил, что умышленно передавал украинским войскам сведения о российских военнослужащих. Он также пояснил, кому именно передавал сведения.

Ранее ФСБ задержала троих россиян за подготовку терактов на ж/д в Свердловской области.

Видео: Telegram / РИА Новости