В России с начала года предотвратили 228 террористических преступлений

В НАК рассказали о проделанной работе за последний год.

Российские спецслужбы и правоохранительные органы с начала 2023 года предотвратили на территории страны 228 террористических преступлений, среди которых 146 терактов. Подобные данные на очередном заседании Национального антитеррористического комитета озвучил его председатель, глава ФСБ России Александр Бортников. Специалист отметил, что силовики заблокировали счета на общую сумму, превышающую 110 миллионов рублей, для свыше четырех тысяч лиц, которые считаются причастными к финансированию терроризма и украинских вооруженных формирований.

Пресечена деятельность 73 законспирированных ячеек и более 180 организованных преступных групп, занимавшихся незаконным оборотом оружия, ликвидировано 146 подпольных оружейных мастерских. пресс-служба НАК

В профильном надзорном комитете заметили, что удалось наладить тесное взаимодействие Роскомнадзора и правоохранительных органов. Это сотрудничество позволило властям усилить защиту информационного пространства от пропаганды терроризма, неонацизма и прочих радикальных идей. Из интернета специалисты удалили более 15,5 тысяч материалов террористического содержания.

НАК сообщил о попытках западных спецслужб дестабилизировать обстановку на Северном Кавказе.

Фото и видео: Telegram / ТАСС, НАК