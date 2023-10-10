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НАК сообщил о попытках западных спецслужб дестабилизировать обстановку на Северном Кавказе

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Александр Бортников провел заседание по ситуации в регионе.

Западные специальные службы пытаются дестабилизировать социально-политическую обстановку на территории Северного Кавказа. Сейчас специалисты из Национального антитеррористического комитета России фиксируют нарастание угроз в условиях специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление сделал глава НАК, директор ФСБ Александр Бортников на профильном заседании.

С 2022 года на территории СКФО совершено 2 и предотвращено 37 преступлений террористической направленности, которые готовили сторонники запрещенной в РФ международной террористической организации и лица, завербованные украинскими спецслужбами и неонацистскими организациями.

Пресс-служба НАК

Сейчас по региону реализуются необходимые меры общей, адресной и индивидуальной профилактики, направленные на недопущение вовлечения россиян, прежде всего молодежи, в криминальную деятельность. 

Путин предложил членам Совбеза обсудить укрепление внутренней стабильности.

Фото и видео: Telegram / Звезда

Теги: александр бортников, нак, северный кавказ, фсб
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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