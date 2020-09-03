Радиопоглощающий материал позволит технике исчезнуть с радаров противника.

В России разрабатывают покрытие спутников-"невидимок". Об этом сообщили представители МАИ, НПП "Радиострим" и опытно-конструкторского бюро в интервью для журнала "Космические исследования". Предприятия ведут исследования в сфере применения радиопоглощающего покрытия для космических аппаратов.

В статье представлены результаты экспериментальных исследований свойств, стойких к аномальным высоким и аномально низким температурам образцов радиопоглощающего материала ВТМВ-1С аннотация к материалу

Напомним, что "Радиострим" является одним из основных производителей средств скрытия для вооружения, а также комплексов снижения заметности военной техники. Специалисты рассказали, что иностранная разведка часто использует технические средства и системы наведения высокоточного оружия. Однако маскировка техники при помощи радиопоглощающих материалов позволит средствам "исчезнуть с экранов радаров".

Истребители Су-57 получат чехлы-невидимки.

Видео: YT / NASA Video