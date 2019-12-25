Поставки изделия запланированы на 2021 год.

Российские истребители Су-57 получат чехлы-невидимки. Об этом сообщили журналисты "Известий" со ссылкой на собственный источник в Минобороны России. В СМИ заметили, что изделие будет изготовлено из полимерных материалов.

Покрытие скроет основные элементы самолета. Оптико-электронные системы и радары противника не смогут увидеть колеса, крылья, кабину, стабилизаторы, сопло, воздухозаборники, а также нижнюю, центральную и заднюю части фюзеляжа. Чехлы будут использоваться в пунктах базирования авиационной техники. Они защитят борты от плохих погодных условий.

На данный момент известно, что поставки таких чехлов в армию должны начаться в 2021 году.

Истребитель шестого поколения могут создать под брендом компаний "МиГ" и "Сухой".