В России растет поток туристов из Китая, сейчас речь идет о 800 тысячах

Юрий Барзыкин рассказал о рейтинге стран, жители которых стремятся посмотреть Россию.

На территории России увеличивается поток китайских туристов. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Вместе-РФ" вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Отрывок из интервью эксперта приведен в Telegram-канале "Вместе-РФ". Специалист пояснил, что из 1,57 миллионов зарубежных путешественников более 800 тысяч приехали в нашу страны именно из КНР. С 2023 года этот показатель увеличился в 4,5 раза.

В рейтинге туристов вторую позицию занимают немецкие граждане. Россию посетило 66,5 тысяч иностранцев из Германии. Юрий Барзыкин заметил, что такая ситуация связана с тем, что между жителями России и Германии сложилось много родственных связей. Эксперт указал на смену тренда по въездному туризму. Теперь больше путешественников в Россию едет из стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки. Свыше 65 тысяч приехали из Объединенных Арабских Эмиратов, около 50 тысяч – из Саудовской Аравии, примерно столько же – из Ирана.

Количество туристов из европейских стран, исключая ФРГ, фиксируется небольшое. Для примера, из Италии визит в Россию совершили порядка восьми тысяч человек, а из Франции - только порядка шести тысяч.

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Фото и видео: Telegram / Вместе-РФ