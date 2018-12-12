В 2020 году в России пройдут массовые сокращения

Увольнять сотрудников планирует каждая десятая компания.

Каждая десятая российская компания планирует сокращать работников в 2020 году. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.

Данный показатель стал меньше, чем годом ранее. В конце 2018 в каждой пятой фирме собирались увольнять работников. При этом, фактически сотрудников уволили 19% компаний, 49% фирм увеличили свой штат.

Больше половины (55%) компаний рассчитывают увеличить фонд оплаты труда в 2020 году. Увеличить свой штат в 2020 году планируют 62% работодателей, 49% компаний считают свое положение стабильным. В Минтруде подтвердили, что сейчас рынок труда находится в стабильном состоянии.

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Видео: YouTube/ CareerOneStop