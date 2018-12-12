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В 2020 году в России пройдут массовые сокращения

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Увольнять сотрудников планирует каждая десятая компания.

Каждая десятая российская компания планирует сокращать работников в 2020 году. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.

Данный показатель стал меньше, чем годом ранее. В конце 2018 в каждой пятой фирме собирались увольнять работников. При этом, фактически сотрудников уволили 19% компаний, 49% фирм увеличили свой штат.

Больше половины (55%) компаний рассчитывают увеличить фонд оплаты труда в 2020 году. Увеличить свой штат в 2020 году планируют 62% работодателей, 49% компаний считают свое положение стабильным. В Минтруде подтвердили, что сейчас рынок труда находится в стабильном состоянии.

Ранее Роструд назвал регионы с самими высокооплачиваемыми вакансиями.

Видео: YouTube/ CareerOneStop

Теги: headhunter, массовое сокращение
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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