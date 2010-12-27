Петербург попал в число регионов с самыми высокооплачиваемыми вакансиями

Около 1,5 тысячи заявок от работодателей предусматривают зарплату свыше 80 тысяч рублей.

Петербург стал одним из городов России, в которых зафиксированы самые высокооплачиваемые вакансии. В рейтинг также попали Красноярский край, Москва, Якутия, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Информацию предоставил государственный портал "Работа в России".

Северная столица, ЯНАО И ХМАО замыкают список. В этих регионах нашли около полутора тысяч вакансий с зарплатой, которая превышает 80 тысяч рублей. В столице таких - более 8 тысяч, в Красноярском крае - 7 тысяч, в Якутии - 2,5 тысячи.

В Красноярском крае наибольший интерес у работодателей вызывают специалисты по строительству, производственной деятельности, добывающей промышленности и транспорту. В обеих столицах упор идет на IT-технологии, строительство, недвижимость, продажи, производстве и транспорте.

Ранее Piter.tv писал о том, что эксперты составили ТОП-10 самых невостребованных автомобилей в России.

Фото: Piter.tv

