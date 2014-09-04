В России программу маткапитала продлили до 2026 года

В 2023 году размер маткапитала на первого ребёнка составит почти 590 тыс. рублей, а на второго — 780 тыс. рублей.

Программу материнского капитала продлили до конца 2026 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишут "Известия".

Путин напомнил, что теперь материнский получают и на первенца. Сегодня такие выплаты ежегодно получают порядка миллиона семей. По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, в 2023 году размер маткапитала на первого ребёнка составит почти 590 тыс. рублей, а на второго — 780 тыс. рублей (эта сумма положена тем, кому мера господдержки на первого малыша не оказывалась).

Напомним, что депутаты петербургского парламента выступили с предложением расширить сферу использования маткапитала. Они астаивают на том, чтобы мамы смогли тратить средства на обучение детей у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность на основании лицензии. Речь идет о детях до 23 лет. Инициативу рассмотрят в ближайшее время.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге рассмотрят первый иск о возврате денег за материнский капитал.

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