  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Депутаты петербургского парламента выступили с предложением расширить сферу использования маткапитала
Сегодня, 13:00
97
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Депутаты петербургского парламента выступили с предложением расширить сферу использования маткапитала

0 0

Они настаивают на том, чтобы мамы смогли тратить средства на обучение детей у индивидуальных предпринимателей

Депутаты петербургского парламента предложили расширить сферу использования маткапитала. Всеволод Беликов,  Андрей Малков, Анастасия Мельникова, Александр Ржаненков настаивают на том, чтобы мамы смогли тратить средства на обучение детей у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность на основании лицензии.

Речь идет о детях до 23 лет. Инициативу рассмотрят в ближайшее время. 

Напомним, что на сегодняшний день маткапитал можно тратить на обучение детей. Но только в образовательных организациях.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге рассмотрят первый иск о возврате денег за материнский капитал.

Фото: Pxhere

Теги: заработок, маткапитал, образование, обучение, развитие детей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии