Депутаты петербургского парламента выступили с предложением расширить сферу использования маткапитала

Они настаивают на том, чтобы мамы смогли тратить средства на обучение детей у индивидуальных предпринимателей

Депутаты петербургского парламента предложили расширить сферу использования маткапитала. Всеволод Беликов, Андрей Малков, Анастасия Мельникова, Александр Ржаненков настаивают на том, чтобы мамы смогли тратить средства на обучение детей у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность на основании лицензии.

Речь идет о детях до 23 лет. Инициативу рассмотрят в ближайшее время.

Напомним, что на сегодняшний день маткапитал можно тратить на обучение детей. Но только в образовательных организациях.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге рассмотрят первый иск о возврате денег за материнский капитал.

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