Депутаты петербургского парламента выступили с предложением расширить сферу использования маткапитала

Депутаты петербургского парламента предложили расширить сферу использования маткапитала. Всеволод Беликов, Андрей Малков, Анастасия Мельникова, Александр Ржаненков настаивают на том, чтобы мамы смогли тратить средства на обучение детей у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность на основании лицензии.
Речь идет о детях до 23 лет. Инициативу рассмотрят в ближайшее время.
Напомним, что на сегодняшний день маткапитал можно тратить на обучение детей. Но только в образовательных организациях.
Ранее на Piter.tv: в Петербурге рассмотрят первый иск о возврате денег за материнский капитал.
Фото: Pxhere
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