В Петербурге рассмотрят первый иск о возврате денег за материнский капитал

Деньги были использованы ненадлежащим образом.

Колпинский районный суд принял к производству иск о возврате материнского капитала. Это первое подобное дело в Петербурге. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Иск подала прокуратура. Ведомство выявило, что средства маткапитала использовались ненадлежащим образом. В 2020 году Елена получила заем на сумму 420 266 рублей на улучшение жилищных условий — уплату паевого и вступительного взноса. Затем заем погасили с помощью материнского капитала. Больше женщина не переводила и не вносила никаких паевых взносов.

Бартенева пояснила, что летом 2021 с ней связался представитель ЖНК по вопросу исключения из кооператива и возврата первоначально-накопительного взноса в связи с неисполнением обязательств. В связи с тем, что ее счета арестованы, ЖНК осуществил возврат на счет ее мужа. объединенная пресс-служба судов Петербурга.

После этого супруги сняли деньги. Прокурор просит взыскать с ответчика 420 тысяч рублей, а также госпошлину в размере 7403 рублей. Первое судебное заседание назначено на 19 октября 2022 года.

В этом году Госдума приняла закон о праве использовать маткапитал на оплату образования от ИП.

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Фото: Piter.tv