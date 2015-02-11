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Госдума приняла закон о праве использовать маткапитал на оплату образования от ИП
Сегодня, 15:36
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Госдума приняла закон о праве использовать маткапитал на оплату образования от ИП

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Маткапитал можно расходоваться на дошкольное образование от ИП, которые имеют лицензию на соответствующую деятельность.

Государственная Дума приняла закон о праве использовать материнский капитал на оплату образовательных услуг, которые предоставляются гражданам от индивидуального предпринимательства. Документ утвержден в третьем завершающем чтении. Депутаты сочли обоснованным внести изменения в российское законоательство, связанные с возможностью направления денежных средств на оплату дошкольных услуг, которые населению оказываются частниками. При этом у ИП, которые предоставляют услуги, должна иметься соответствующая лицензия на ведение образовательной деятельности.

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Фото и видео: Госдума России

Теги: бизнес, госдума, закон, индивидуальное предпринимательство, материнский капитал, маткапитал
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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