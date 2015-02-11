Володин в шутку попросил список депутатов, огорченных приездом на внеплановое заседание

В Госдуме "пожурили" коллег, которые не хотели приходить на заседание.

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин в шутку попросил список депутатов, которые были огорчены необходимостью приезда на внеплановое заседание в нижнюю палату парламента. В шутку политик попросил у своего коллеги Николая Коломейцева перечень из фамилий. По мнению спикера ГД, у парламентария-коммуниста не может быть тайн.

Возникает вопрос. Вы сказали о 150 депутатах, которые были опечалены необходимостью приехать на заседание, с которыми вы общались. Можно от вас получить списки этих депутатов? Вячеслав Володин, депутат

В частности, Володин напомнил о том, что депутат от КПРФ Николай Харитонов находится на посту в Государственной Думе уже 33 года. По мнению спикера, так долго в кремле законодательного органа страны политик смог продержаться из-за того, что некоторые депутаты принимают решение о пропуске заседаний, в то время как сам Харитонов на них присутствует. Председатель ГД считает, что тот делает это умышленно, чтобы "усыпить бдительность".

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Фото и видео: Государственная дума

