Госдума утвердила министра промышленности и торговли Мантурова на пост вице-премьера

Депутаты одобрили кандидатуру министра по промышленности на новую должность.

Государственная Дума России утвердила министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на пост вице-премьера страны. Соответствующее решение депутаты приняли на пленарном заседании в нижней палате парламента от 15 июля. Ранее пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что приказ о назначении чиновника на новую должность будет подписано уже сегодня.

Напомним, что российский лидер Владимир Путин 11 июля увеличил число заместителей председателя правительства с 10 до 11 постов. Новому вице-премьеру предстоит совмещать должность с работой министра промышленности и торговли. На текущий момент действующими вице-премьерами РФ являются Юрий Трутнев, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Андрей Белоусов, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин, Виктория Абрамченко, Алексей Оверчук, Дмитрий Григоренко и Александр Новак.

Мантуров: объем продаж и производства авто в России снизится на 50% по итогам 2022 года.

Фото и видео: Государственная дума