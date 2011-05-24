В России продлили переход на электронные медкнижки

Бумажные медкнижки, выданные ранее, будут действовать до полного заполнения страниц.

Переходный период, в течение которого разрешено вести бумажные медицинские книжки, продлили в России до 1 сентября 2026 года, это даст время гражданам адаптироваться к электронному формату. Соответствующее заявление сделали журналисты из информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на члена комитета Государственной думы по охране здоровья Юлию Дрожжину. Законодатель пояснила, что внедрение электронных медкнижек является частью масштабной цифровизации здравоохранения. По мере расширения их использования система в стране станет удобнее, прозрачнее и безопаснее как для работодателей, так и для работников.

Переход на электронные медицинские книжки идет постепенно, и до 1 сентября 2026 года, согласно приказу Минздрава России, работодатели и работники смогут пользоваться как бумажным, так и электронным форматом. Фактически продление переходного периода дает время организациям и самим работникам адаптироваться к цифровому формату. Юлия Дрожжина, депутат ГД РФ

Парламентарий указала, что электронные медкнижки начали выдавать в России с сентября 2023 года. Как и в бумажных документах, там фиксируются все необходимые данные о прохождении медицинских осмотров, прививках, гигиенической подготовке и анализах пациента. Такое свидетельство обязательно для все сотрудников сферы общественного питания, образования, медицины, коммунальных и бытовых услуг работы с продуктами и питьевой водой.

Фото: Piter.tv