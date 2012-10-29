HR-эксперт оценил последствия ужесточения требований к курьерам

По его словам, в некоторых случаях ограничения создадут дополнительную нагрузку на бизнес.

HR-эксперт Гарри Мурадян оценил последствия ужесточения требований к курьерам. Об этом он рассказал телеканалу "360".

Эксперт высказался о предложениях Госдумы запретить судимым работать курьерами и ввести административную ответственность за доставку продуктов питания без медкнижки. Мурадян поддержал запрет для людей с судимостью, если речь идет о тяжких преступлениях. В случае со справками специалист считает, что такая мера необходима при доставки продуктов. В остальных случаях, по словам Мурадяна, это создаст дополнительную нагрузку на бизнес и повысит стоимость курьерской доставки.

Фото: pxhere.com