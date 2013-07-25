В России предложили запретить продажу самогонных аппаратов

В прошлом году количество запросов в интернете об оборудовании выросло на 30 процентов.

Уполномоченный президента по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил запретить открытую продажу самогонных аппаратов на территории России. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на доклад о состоянии российского рынка подакцизных товаров.

Аппарат бизнес-омбудсмена заявляет, что в большинстве случаев россияне производят самогонную продукцию не для личных нужд, а для продажи. Соответственно, возникает вопрос о качестве, так как высокий уровень вредных веществ, содержащихся в самогоне, способен нанести вред здоровью потребителей.

Также сообщается, что россияне стали чаще интересоваться покупкой оборудования по производству самогона. Согласно имеющимся данным, в прошлом году количество запросов в поисковых системах на эту тему выросло примерно на 30 процентов. Титов считает, что запрет на продажу самогонных аппаратов повысит легальность алкогольного рынка.

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Фото: Youtube / Киноконцерн "Мосфильм" (скриншот из фильма "Самогонщики")