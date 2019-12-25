Ученые выяснили, что для мозга губительно любое количество алкоголя

Алкоголь влияет на весь мозг, а не на отдельные его части.

Учены из Оксфордского университета сообщили о том, что нет безопасной дозы алкоголя. В исследовании говорится, что на центральный отдел нервной системы влияет любое количество спиртных напитков, сообщает The Guardian.

По информации издания, выводы исследования все же получились неоднозначными. Так,в предыдущих исследованиях говорилось, что стакан красного вина в день может предотвратить развитие диабета второго типа, остеопороза, болезни Альцгеймера и некоторых других заболеваний.

Ученые из Оксфордского университет считают, что умеренное употребление алкоголя с большой долей вероятности нельзя назвать безвредным, то есть влияние на мозг все равно есть.

"Не существует порога, при котором употребление алкоголя не имело бы последствий — любой алкоголь в любых количествах вреден", — заявила автор исследования Аня Топивала из Оксфордского университета.

По ее словам, алкоголь поражает весь мозг, а не отдельные его части. Так считалось ранее. В исследовании участвовали более 25,3 тыс. жителей Великобритании. И выяснилось, что из-за употребления алкоголя у некоторых испытуемых наблюдалась низкая плотность серого вещества. Получается, что чем больше человек пьет, тем хуже работает мозг.

Аня Топивала подчеркнула, что отказ от спиртного - хороший способ избежать серьезных проблем со здоровьем в целом.

Серое вещество предоставляет собой скопление нервных клеток в больших полушариях, коре мозжечка и глубинных структурах головного мозга. Скопление нервных клеток отвечает в частности за восприятие, речь, мышление, память, зрение внимание и эмоции.

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