Мнение россиян расходится с азиатскими и африканскими представителями по ключевым пунктам.

Российская молодежь выбрала три главные цели устойчивого развития (ЦУР) ООН. Соответствующими данными поделились представители пресс-службы специального представителя российского президента Владимира Путина по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Бориса Титова. Эксперты пояснили, что среди критериев указана достойная работа, здоровье и образование. Такой выбор отличается от мнения западной, азиатской и африканской аудитории. Социологи предлагали респондентам оценить, насколько каждая из целей устойчивого развития интересна, по их мнению, для нашего государства и их лично.

Первая тройка наиболее интересных целей оказалась вполне предсказуемой: ЦУР 8 (Достойная работа и экономический рост), ЦУР 3 (Хорошее здоровье и благополучие), ЦУР 4 (Качественное образование). результаты проведенного исследования

Напомним, что молодые респонденты Youth Listening Project в период с 2023 по 2025 года в Великобритании выделили климат и защиту природы в качестве основных приоритетов, при том, что экономический рост находился у них в конце списка. Также и опрос Всемирного экономического форума Global Shapers показал данные о том, что на первых местах для западной молодежи остаются климатическая устойчивость, психическое здоровье и цифровая инклюзия. Международные опросы в Африке и густонаселенных странах Азии говорят о приоритетах в виде категории "Чистая вода и санитария" и "Нулевой голод".

