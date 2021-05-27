Доктор рассказала о симптомах проблем с печенью в эфире "Жить здорово!".

Российский медик Елена Малышева назвала три неочевидных признака проблем с печенью. В программе "Жить здорово!" на Первом канале телеведущая объяснила зрителям, что одним из симптомов нездорового состояния печени у мужчин является увеличение груди или гинекомастия. Соведущий проекта гастроэнтеролог Игорь Городокин рассказал, что печень выводит из организма многие токсины, но если в органе наблюдаются нарушения, это может привести к накоплению гормона эстрогена. В свою очередь он формирует появления женских черт.

Вторым признаком, после которого необходимо проверить печень, Елена Малышева назвала появление небольших синяков без причины. Печень производит белки, которые отвечают за свертываемость крови. При нарушении данного процесса формируются синяки даже при небольшом физическом воздействии.

Третьим признаком эксперты назвали покраснение ладоней. Симптом связан с повышенным содержанием половых гормонов. Они приводят к расширению сосудов в области ладоней, а также вокруг большого пальца.

При любом из вышеуказанных признаков следует сделать УЗИ печени и анализы на ферменты.

Малышева назвала запрещенные после вакцинации от COVID-19 продукты.

Видео: YouTube / Жить Здорово!