В России предложили штрафовать за отказ принять ребенка без прививки в школу. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на документ, предоставленный членами "Единой России". Депутаты направили в Госдуму проект о штрафах для чиновников и организаций за нарушение законных прав родителей. Наказание предусматривает штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Поправки могут быть внесены в новую редакцию КоАП. Сейчас предлагаемые изменения изучают сотрудники Минюста России.
По закону профилактические прививки, мероприятия по раннему выявлению туберкулеза, осмотры детей могут делаться только с добровольного согласия родителей
автор законопроекта
Правами родителей депутаты считают выбор формы получения образования ребенка, ознакомление с учредительными документами образовательных учреждений, а также с документами, которые регулируют учебный процесс, получение данных о медицинских обследованиях и право на отказ их проведения.
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Видео: YouTube / Доктор Комаровский
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