Стали известны первые кандидаты на вакцинацию от коронавируса в России

Эксперт считает, что инфекция COVID-19 станет сезонной.

В интервью радиостанции "НСН" глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев назвал категорию граждан, которые первыми получат вакцину от коронавирусной инфекции.

Кассиры, например, билетеры. Волонтеры, безусловно. Водители такси. Остальным делать нет необходимости

Виктор Зуев

Специалист добавил, что эти группы попадают в зону риску, куда также входят сотрудники медицинских учреждений. По мнению Зуева, в будущем прививки от коронавируса будут ставить так же, как от гриппа. Он также предположил, что инфекция COVID-19 станет сезонной и будет наиболее активна осенью и ранней весной, когда иммунная система человека ослаблена.

Видео: YouTube / Яндекс.Кью