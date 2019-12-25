В России предложили изымать загранпаспорта за долги

Изымать документы могут поручить приставам.

Правительственная комиссия одобрила проект, согласно которому приставам позволят изымать загранпаспорта у должников, которым ограничили выезд за рубеж по каким-либо причинам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя правления Ассоциации юристов Владимира Груздева.

Он уточнил, что изъятые документы должны отправляться в государственный орган, который их выдавал. По словам Груздева, после выполнения всех обязательств должник сможет вернуть назад свой загранпаспорт в миграционной службе.

Уведомлять гражданина РФ о том, что он стал невыездным, будут обязаны в течение 24 часов после принятия такого решения. Оповещение планируется осуществлять по электронной почте или лично под роспись. Кроме этого, должнику должна выдаваться копия постановления о запрете покидать территории государства до погашения долгов.

Ранее мы сообщали, что в России теперь по желанию будет ставиться отметка в паспорте о регистрации брака.

Фото: pixabay.com