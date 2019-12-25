В России изменится порядок выдачи загранпаспортов

Изменения вступят в силу с 30 мая.

В России изменят правила выдачи заграничных паспортов. Об этом сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на приказ МВД.

Новые правила выдачи вступят в силу с 30 мая. Согласно документу, изменения коснутся граждан, проживающих за пределами РФ. Сообщается, что они смогут получить заграничный паспорт, но для этого им будет необходимо въехать на территорию России. Срок выдачи составит один месяц по месту прописки, по месту пребывания – три месяца.

Поправки также затронули случаи утраты загранпаспорта. Согласно приказу, теперь гражданин России может не платить государственную пошлину за потерянный или пришедший в негодность паспорт, если документ был поврежден или утрачен при чрезвычайной ситуации. В ином случае, придется заплатит штраф в две тысячи рублей за восстановление паспорта старого образца и пять тысяч за документ нового образца.

Ранее кабмин утвердил постановление о вручении Конституции РФ при получении первого паспорта.

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