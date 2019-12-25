Кабмин утвердил постановление о вручении Конституции РФ при получении первого паспорта

Документ вступит в законную силу с 1 июля 2021 года.

Российское правительство утвердило постановление о вручении актуальной редакции Конституции РФ при получении первого паспорта. Документ подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным. Решение опубликовано на официальном сайте кабинета министров.

С 1 июля гражданам, впервые получающим российский паспорт, будут вручать экземпляр конституции. пояснительная записка от кабмина РФ

Постановление коснется 14-летних граждан РФ, а также иностранцев, получающих российское гражданство. Кабмин уверен, что принятое нововведение позволит повысить уровень патриотического воспитания, а также сформирует более бережное и уважительное отношение к символике государства. Ранее с данным предложением к чиновникам обратился Владимир Путин.

Кабмин утвердил порядок помощи тяжелобольным детям фондом "Круг добра".

Фото: Piter.tv