Кабмин утвердил порядок помощи тяжелобольным детям фондом "Круг добра"

Определен состав экспертного совета фонда.

Российское правительство утвердило порядок медицинской помощи тяжелобольным детям и детям с редкими заболеваниями фондом "Круг добра". Документ подписан премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Текст опубликован на официальном сайте кабмина.

Средства могут направляться на оплату уникальных и ресурсоемких способов лечения с доказанной эффективностью. Речь, в частности, о клеточной терапии, а также об использовании методов генной инженерии. Решение по каждому случаю будет принимать экспертный совет. заявление кабмина РФ

Документ разрешает получение тяжелобольным детям лекарств или медицинских изделий, которые не зарегистрированы на территории РФ, но одобрены Евросоюзом или США. Также уточнена возможность прохождения терапии за границей, включая вопрос покрытия расходов на лечение, транспорт и проживание. Действие документа распространится на правовые отношения, возникшие с февраля текущего года.

В состав экспертного става фонда вошли члены аппарата правительства РФ, Минздрава, Минфина, Минтруда, ФНС, уполномоченный при президенте Владимире Путине по правам ребенка.

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Фото: Правительство России