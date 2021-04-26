Мурашко: в России зарегистрируют новый препарат для детей с СМА

В России сегодня зарегистрированы два препарата для лечения СМА.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в стране зарегистрируют новый препарат для пациентов со спинальной мышечной атрофией (СМА). Об этом он сообщил на заседании Совета законодателей при российском парламенте.

По его словам, Обеспечение лекарствами в настоящее время реализуется с помощью фонда "Круг добра".

Сегодня идет процедура регистрации еще одного инновационного генотерапевтического лекарственного препарата, который, мы планируем, что также будет доступен для наших маленьких пациентов. Михаил Мурашко, министр здравоохранения России

Напомним, что при СМА ребенок может перестать двигать и дышать. На данный момент, в РФ зарегистрированы два препарата от этой болезни. "Нусинерсен" и "Рисдиплам". Стоимость одного укола " Нусинерсена" составляет $125 тысяч.

Ранее в Минздраве сообщили, что пять регионов РФ близки к победе над COVID-19.

Видео: Youtube/ParlamentRu