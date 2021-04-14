Мишустин заявил, что модернизация первичного звена улучшит оказание медпомощи в регионах

Глава кабмина РФ рассказал об обновлении инфраструктуры в Дербенте.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что модернизация первичного звена улучшит оказание медицинской помощи в регионах. Такое заявление чиновник сделал во время посещения больницы в Дербенте. Глава кабмина прибыл в Махачкалу вместе с делегацией, включающей главу Минздрава Михаила Мурашко.

Я абсолютно уверен, что модернизация первичного звена, которой мы занимаемся по поручению президента, это тот самый посыл, и дербентские больницы, и все остальные смогут получить помощь в виде оборудования, сделать необходимую модернизацию. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Специалисты рассчитывают на то, что обновленная профильная инфраструктура позволит учреждениям оказывать пациентам высококвалифицированную медицинскую помощь на местах. При этом населению не придется ехать в разные регионы или за границу, чтобы получить какую-либо услугу.

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Видео: TG / Другой Беляков