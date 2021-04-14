Глава кабмина РФ заявил поддержке учреждения из федерального бюджета.

Глава российского правительства Михаил Мишустин осмотрел городскую больницу в Дербенте. Чиновник прибыл в Махачкалу в рамках рабочего визита. По прибытию гостя доставили в местную центральную горбольницу. Там премьер изучил состояние операционного отделения и осмотрел приемную, в котором ведется реконструкция. Исполняющий обязанности старшего врача скорой помощи города Руслан Семендаров рассказал главе российского правительства о том, что в настоящее время автомобильный парк региона изношен и устарел.Сейчас медицинские учреждения имеют только 29 спецмашин. Из них 15 транспортных средств выработали ресурс. При этом медицинской станции приходится обслуживать порядка 255 тысяч жителей.

Мы помогаем активно. Буквально недавно трем регионам помогли, закупали машины скорой помощи. Я думаю, мы решим этот вопрос. Все это поддержат, включая министра здравоохранения. Михаил Мишустин, премьер-министр России

После этого столичный чиновник переговорил с руководством учреждения о необходимом дооснащении. Речь идет о закупке артроскопических стоек и ангиографических установках. Средства на данные нужды будут выделены из федерального бюджета страны.

Мишустин поручил снизить риски ввоза новых штаммов коронавируса.

Видео: TG / Другой Беляков