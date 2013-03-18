Глава правительства РФ надеется, что кабмин сдержит распространение новой волны COVID-19.

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил снизить риски ввоза новых штаммов коронавируса. Такое поручение чиновник дал коллегам во время совещания по вопросам производства и обращению вакцин от коронавирусной инфекции. Спикер считает, что необходимо предпринять дополнительные меры, чтобы уменьшить возможность распространения COVID-19 по стране.

Мы в постоянном режиме мониторим динамику распространения инфекции. В последние недели в 30 странах Европы и других государствах нарастает новая волна заболевших и, конечно, нужны дополнительные меры, чтобы она не пришла к нам, тем более, что близятся майские праздники. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава кабмина подчеркнул, что многие россияне собираются в отпуск за границу, поэтому следует предусмотреть меры профилактики, чтобы более агрессивные и менее изученные вариации вируса не попали в РФ вместе с туристами, которые вернутся домой.

Мишустин заявил, что российские вакцины доказали свою эффективность.

Видео: Правительство России