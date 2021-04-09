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Мишустин заявил, что "Спутник V" зарегистрировали 60 стран

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Премьер РФ встретился со специалистами, разрабатывающими вакцины от COVID-19.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что "Спутник V" зарегистрировали 60 стран. Такое заявление чиновник сделал во время встречи с производителями препаратов для профилактики коронавируса.

В то время как некоторые страны приостанавливают применение одного из европейских препаратов, российские вакцины покоряют новые рынки. "Спутник V", в частности, зарегистрирован уже в 60 странах.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт считает, что такой результат является заслугой отечественных ученых, работающих над созданием эффективных и безопасных вакцин. Глава кабмина поблагодарил их за хорошо проделанную работу и вклад, который они внесли в рамках борьбы с распространением инфекции.

Мишустин поручил разработать допмеры по защите россиян от COVID-19.

Видео: Правительство России

Теги: михаил мишустин, спутник v
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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