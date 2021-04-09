Глава правительства РФ выступил на совещании по вопросу производства и обращения вакцин от коронавируса.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что российские вакцины доказали свою эффективность. Такое заявление чиновник сделал на совещании, в котором приняли участие представители производственного сектора по препаратам от коронавируса. Спикер подчеркнул, что стоимость комплекта двукратной вакцинации не превышает 860 рублей.

У нас уже есть три зарегистрированные вакцины, две из них выпускаются в промышленных масштабах и поставляются в регионы. Еще одна готовится к вводу в гражданский оборот. И на сегодняшний день ситуация масштабируется. Введено в оборот достаточно большое количество вакцин. И каждая из них доказала свою эффективность. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава кабинета министров напомнил, что каждая отечественная вакцина от COVID-19 помогает привившимся сохранить здоровье и защитить человека от тяжелого протекания заболевания. Особое внимание чиновник обратил на то, что препараты доступны для любого желающего.

Мишустин заявил, что "Спутник V" зарегистрировали 60 стран.

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