В России появится БПЛА для борьбы с боевыми дронами

Комплекс может быть создан в ближайшее время.

БПЛА для борьбы с боевыми дронами появится в России. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщил собственный источник в оборонно-промышленном комплексе. В настоящее время предприятия ведут разработку новейшего комплекса дальнего радиолокационного дозора. Он будет создан на основе беспилотника вертолетного типа. Устройство необходимо для наведения зенитных ракет на цели противника.

С ноября ведется разработка беспилотного вертолета дальнего радиолокационного дозора, который будет отслеживать малоразмерные и малоскоростные беспилотники противника на малых и предельно малых высотах и обеспечивать наведение на них зенитных ракетных комплексов войсковой противовоздушной обороны эксперт

Напомним, что мероприятия по созданию БПЛА ведутся основываясь на опыте последних вооруженных локальных конфликтов. Они показывают возросшую роль дронов в боевых условиях.

Тяжелый ударный беспилотник "Охотник" проходит испытания.

Фото: Pixabay.com