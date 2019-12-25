Дрон протестирован в варианте истребителя-перехватчика с "авиаракетами".

Тяжелый ударный беспилотник "Охотник" проходит испытания. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе. По данным эксперта, военные впервые протестировали дрон на полигоне Ашулук в варианте истребителя-перехватчика. С собой БПЛА несло имитаторы авиаракет класса "воздух - воздух". Они в свою очередь были оснащены инфракрасными и радиолокационными головками самонаведения.

С полосы военного аэродрома Центра боевой подготовки и боевого применения ВКС РФ на полигоне Ашулук выполнены несколько полетов "Охотника" с функциональными имитаторами управляемых ракет класса "воздух - воздух". Такие ракеты в боевой версии предназначены для поражения других летательных аппаратов источник агентства

Ранее "Охотник" успешно выполнил ряд полетов. В их рамках специалисты оценивали летные качества и функционирование бортовых систем.

Минобороны решило сделать тяжелый беспилотник "Охотник" дальним перехватчиком.

Фото: Минобороны России