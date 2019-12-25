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Тяжелый ударный беспилотник "Охотник" проходит испытания
Сегодня, 8:55
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lesjasap

Тяжелый ударный беспилотник "Охотник" проходит испытания

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Дрон протестирован в варианте истребителя-перехватчика с "авиаракетами".

Тяжелый ударный беспилотник "Охотник" проходит испытания. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе. По данным эксперта, военные впервые протестировали дрон на полигоне Ашулук в варианте истребителя-перехватчика. С собой БПЛА несло имитаторы авиаракет класса "воздух - воздух". Они в свою очередь были оснащены инфракрасными и радиолокационными головками самонаведения.

С полосы военного аэродрома Центра боевой подготовки и боевого применения ВКС РФ на полигоне Ашулук выполнены несколько полетов "Охотника" с функциональными имитаторами управляемых ракет класса "воздух - воздух". Такие ракеты в боевой версии предназначены для поражения других летательных аппаратов

источник агентства

Ранее "Охотник" успешно выполнил ряд полетов. В их рамках специалисты оценивали летные качества и функционирование бортовых систем.

Минобороны решило сделать тяжелый беспилотник "Охотник" дальним перехватчиком.

Фото: Минобороны России

Теги: ашулук, беспилотник, дрон, охотник
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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