Российской армии пообещали тяжелые беспилотники, которых еще нет

В РФ разрабатываются "Охотник", "Альтиус" и "Гром".

Российской армии пообещали тяжелые беспилотники, которых на данный момент нет. О важности боевых дронов рассказал глава Минобороны Сергей Шойгу. Чиновник осмотрел секретную часть экспозиции, представленную на "Армии-2020". Там представлены новые БПЛА "Охотник" и "Альтиус". Устройства находятся на стадии испытаний и представлены в единичном экземпляре.

Единственный полностью готовый к серийному производству тяжелый российский беспилотник создан компанией "Кронштадт". Дрон "Орион" будет поставлен в российские войска. Условия контракта не разглашаются. Ранее в СМИ сообщали, что БПЛА испытывался в Сирии.

Напомним, что "Орион" может использовать корректируемые авиабомбы или ракеты массой до 50 кг. Беспилотник необходим для проведения воздушной разведки. В составе одного комплекса "Орион" входит от трех до шести беспилотников с массой до тонны.

Ми-28Н проходит заводские испытания с новыми "скоростными" лопастями.

Видео: Youtube/Минобороны России