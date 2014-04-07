Работу БПЛА засняла группа "России-1".

Минобороны России впервые показало видео уничтожения дрона беспилотником "Орион". Ролик из телевизионного сюжета телеканала "Россия-1" опубликован в Telegram-канале операторской группы журналиста Александра Рогаткина. В СМИ засняли возможности отечественных беспилотных летательных устройств. Они наблюдали за уничтожением заданных мишеней в воздухе в виде дронов противника вертолетного типа.

В видео заметно, что сначала российский ударный БПЛА "Орион" поднимается в воздух, после чего выстрелом из противотанкового ракетного комплекса "Корнет" ликвидирует иммитатор беспилотника. Впервые оборонное ведомство заявило о том, что дроны РФ имеют такие характеристики истребителя, которые позволяют нейтрализовать вражеские аппараты.

Полная версия сюжета будет показана в воскресенье 19 декабря в программе "Вести недели".

Российский беспилотник "Орион" нанес 17 ударов по террористам в Сирии.

Фото и видео: YouTube / Студия Александра Рогаткина