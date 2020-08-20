Ми-28Н проходит заводские испытания с новыми "скоростными" лопастями

Обновленный "Ночной охотник" будет продемонстрирован на "Армии-2020".

Госкорпорация "Ростех" сообщила о прохождении Ми-28Н заводских испытаний с новыми "скоростными" лопастями. Обновленный вертолет "Ночной охотник" будет представлен на форуме "Армия-2020".

"Вертолеты России" представит на форуме ноу-хау - лопасть с саблевидной законцовкой, которая позволит увеличить максимальную скорость российских боевых вертолетов пресс-служба "Ростеха"

Напомним, что в ноябре 2018 года стало известно о том, что конструкторское бюро Миля и Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского создали ряд технологий, которые позволят увеличить скорость боевых вертолетов до 400 километров в час.

Модернизированный "Аллигатор" совершил первый полет.

Видео: YouTube / Darth Welder Channel