Модернизированный "Аллигатор" совершил первый полет

Разработчики испытали опытный образец обновлённого вертолета.

Модернизированный вертолет "Аллигатор" совершил первый полет. Об этом говорится в пресс-релизе Минпромторга России. Опытный образец разведывательно-ударного брта Ка-52М проверен сотрудниками ААК "Прогресс" имени Сазыкина, входящего в холдинг "Вертолеты России".

На данной машине будут применены все лучшие технические решения, ранее проверенные на вертолетах, выпускаемых как в рамках гособоронзаказа, так и на экспорт пресс-релиз Минпромторга

Напомним, что обновленный вертолет имеет усовершенствованную оптико-электронную систему с увеличенной дальностью, а также распознаванием целей. Также в нем присутствует новый цифровой привод, который помогает пилоту увеличить точность прицеливания при стрельбе. В Ка-52М внедрен радиолокационный комплекс с активной фазированной антенной решеткой. В качестве вооружения добавлена ракета с повышенной дальностью полета.

Российские "крокодилы" попали в список лучших боевых вертолетов.

Видео: Youtube / Минобороны России