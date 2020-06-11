В России испытают вертолет Ка-52М "Аллигатор" с новым вооружением

Вертолеты обновят до конца 2020 года, а протестируют - до 2022 года.

В России испытают вертолет "Аллигатор" с новым вооружением. Об этом сообщили журналисты "Интерфакса" со ссылкой на портал государственных закупок. В Национальном центре вертолетостроения имени Миля и Камова приобретут и испытают два Ка-52М. Опытные образцы создавались на базе серийных вертолетов "Аллигатор".

Обновленные боевые машины имеют современную навигационную и прицельную системы, а также улучшенную систему управления огнем. Вертолет сможет использовать новую крылатую ракету, известную под названием "изделие 305". Стоимость работ по модернизации вертолета оцениваются в 153,5 млн рублей. работы будут завершены к концу 2020 года, а испытания состоятся до конца сентября 2022 года.

Российские "крокодилы" попали в список лучших боевых вертолетов.

Видео: Youtube/ Минобороны России