Затем ударные вертолеты поступят на вооружение в Минобороны России.

Последние испытания вертолета Ми-28НМ пройдут до конца года. Об этом рассказали журналисты "Известий" со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе. По данным издания, государственные тесты вертолета "Ночной охотник" завершатся в 2020 году. После успешной сдачи всех заказанных характеристик Ми-28НМ поступит на вооружение в Министерство обороны РФ.

Напомним, что Минобороны подписало документы о поставке ударных вертолетов во время проведения Международного военно-технического форума "Армия-2019". Договор заключен до момента завершения опытно-конструкторских работ над аппаратом.

Известно, что Ми-28НМ будет оснащен новыми боеприпасами, среди которых находятся ракеты "Гермес-А", а также дальнобойные "Хризантемы-ВМ" и ракеты класса "воздух-воздух" Р-74М с инфракрасной головкой наведения.

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Видео: Youtube/gvlacom