Расстрел машины ИГИЛ* с Ми-171 попал на видео

Провинция Анбар, где и произошел этот инцидент, граничит с Сирией, Иорданией, Саудовской Аравией.

Расстрел машины боевиков организации "Исламское государство*" (ИГ*, запрещена в России) в иракской провинции Анбар попал на видео. Кадры опубликовали в Twitter.

На кадрах видно, что грузовик едет по бездорожью и в это время по нему ведется стрельба. В какой-то момент автомобиль останавливается. В подписи к видео говорится о том, что обстрел вел иракский пулеметчик с вертолета Ми-171.

Провинция Анбар, где и произошел этот инцидент, граничит с Сирией, Иорданией, Саудовской Аравией. Ещё в 2014 году провинция была захвачена ИГ*.

*террористическая организация, запрещенная на территории РФ

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Видео: Twitter/ RebeccaRambar