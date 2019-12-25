Подрывников нашли в Ставрополье и ХМАО.

ФСБ сорвала два теракта в России. Об этом сообщили представители Центре общественных связей ФСБ. Эксперты рассказали, что преступники готовили нападения на местных жителей Ставрополья и Ханты-Мансийского автономного округа.

В Ставрополье боевиками оказались жители края и уроженец Дагестана. Она планировали атаковать представителей полиции, а также организовать террористический акт в месте массового скопления населения. Один из подозреваемых пойман сотрудниками ФСБ в Нефтекумске. Второй человек при задержании оказал вооруженное сопротивление, после чего был нейтрализован. Силовики изъяли на месте происшествия вещества, которые необходимы для создания самодельной бомбы, оружие и экстремистскую литературу. Известно, что оба подозреваемых относятся к ИГИЛ (террористической организации, запрещенной на территории России).

Еще трех подозреваемых готовивших теракт в ХМАО, поймали в городе Лянтор. Они относятся к "Имарат Кавказу" - террористической группировке, запрещенной в России. ФСБ обнаружила у боевиков готовое к использование самодельное взрывное устройство, оружие, патроны.

В настоящее время решает вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям за организацию теракта, незаконного оборота оружия и взрывчатых веществ, посягательство на представителя полиции.

В Краснодаре ФСБ предотвратила теракт.