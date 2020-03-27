Оперативное видео: В Краснодаре ФСБ предотвратила теракт

В Краснодаре ФСБ предотвратила готовящийся террористический акт.
ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщает, что сотрудниками ФСБ в Краснодаре предотвращен теракт. Ими был задержан мужчина 1993 года рождения, гражданин России, который имел связи с зарубежной террористической организацией, которая запрещена на территории России. В багажнике его автомобиля было найдено и изъято готовое самодельное взрывное устройство.
При досмотре средств связи обнаружена переписка с членами террористической организации. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Видео: ФСБ РФ
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