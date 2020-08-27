Дрон будет сбивать цели еще до их попадания в зону ПВО.

Минобороны решило сделать тяжелый беспилотник "Охотник" дальним перехватчиком. Об этом журналистам ТАСС рассказал представитель оборонного ведомства на форуме "Армия-2020". Специалист объяснил, что военные будут использовать БПЛА для перехвата воздушных целей.

Согласно предложенной ведомством концепции применения, "Охотник" с оружием большой дальности будет выводиться на рубежи в несколько тысяч километров на перехват самолетов противника сообщение эксперта

В ведомстве отметили, что "Охотник" будет нападать на цели еще до их подхода к зоне противовоздушной обороны. Полет дрона может контролироваться с наземных пунктов управления, через спутники и при помощи пилотируемых самолетов Су-57. Однако беспилотник способен самостоятельно выполнять боевые задачи благодаря искусственному интеллекту.

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Видео: Youtube/Минобороны России