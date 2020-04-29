Михаил Мишустин дал поручение подготовить предложения до 25 мая.

В России подготовят общенациональный план по восстановлению занятости. Об этом рассказал глава правительства Михаил Мишустин. Премьер-министр страны дал указание о подготовке проекта по восстановлению экономической системы. Чиновники разработают меры, которые помогут возобновить деловую жизнь в России, а также позитивно сказаться на рынке труда. Соответствующие предложения должны быть готовы к 25 мая.

Михаил Мишустин рассказал, что вместе с двумя пакетами антикризисных мер на программу поддержки российской экономики государство потратит более двух триллионов рублей. На данный момент профильные ведомства подготавливают третий и четвертый пакеты.

Напомним, что ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что экономика России страдает из-за двух факторов: обрушения стоимости нефти, а также пандемии коронавируса. По прогнозам главы СП ВВП в 2020 году упадет на пять процентов. При этом количество безработных в стране вырастет с 2,5 до 8 миллионов человек.

Мишустин поручил определиться с концепцией снятия ограничений до 29 апреля.

Видео: government.ru