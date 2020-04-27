Уже начал действовать второй антикризисный пакет.

Глава правительства России Михаил Мишустин заявил о подготовке третьего пакета мер поддержки экономики. Об этом пишет агентство ТАСС.

По словам премьер-министра, третий пакет мер будет направлен на восстановление обычного ритма экономики страны. Мишустин поручил проработать данные предложения министерству экономического развития и 30 апреля представить их в кабинет министров.

Также Михаил Мишустин отметил, что уже начал действовать второй антикризисный пакет, принятый правительством для уменьшения последствия пандемии коронавируса в России.

Ранее кабмин одобрил закон о запрете блокировки счетов в банках без объяснения причин.

Видео: government.ru