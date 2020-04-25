Кабмин одобрил закон о запрете блокировки счетов в банках без объяснения причин

Документ внесут на рассмотрение в Государственную думу.

Правительство РФ одобрило законопроект, согласно которому будет запрещена блокировка счетов в банках без объяснения причин принятия такого решения владельцу счета. Сообщение опубликовано 25 апреля на сайте кабинета министров, теперь закон поступит на рассмотрение в Госдуму.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на минувшем заседании правительства напомнил, что в настоящее время банки имеют право не выполнять распоряжения клиента и блокировать его счет, в случае если у клиента нет какого-либо документа, подтверждающего добросовестность его действий.

Ранее мы сообщали о том, что российское правительство разрешило малым и средним предприятиям, входящим в пострадавшие отрасли экономики, приостановить страховые платежи в государственные внебюджетные фонды. Соответствующее постановление 25 апреля подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Видео: government.ru