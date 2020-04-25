Правительство РФ утвердило отсрочку по страховым взносам для МСП

Соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Российское правительство разрешило малым и средним предприятиям, входящим в пострадавшие отрасли экономики, приостановить страховые платежи в государственные внебюджетные фонды. Соответствующее постановление 25 апреля подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Отсрочка по взносам будет действовать на срок от 4 до 6 месяцев, после чего бизнесу будет открыта рассрочка по налогам и сборам с выплатой равными долями в течение года. В правительстве уточнили, что мера доступна компаниям, зарегистрированным в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства и причисляемым к "пострадавшим" отраслям – общепит, дополнительное образование, выставочная деятельность и другие.

Ранее мы сообщали о том, что правительство и ЦБ обнародовали меры по стабилизации экономики от последствий влияния коронавируса. Значимые экономические и финансовые показатели будут доступны экспертам позже.

Видео: government.ru